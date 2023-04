Achtung Blitzer: Europäische Kontrollwoche der Geschwindigkeit im Straßenverkehr

Rheinland-Pfalz. Vom 17. bis 23. April findet die europäische Kontrollwoche „Geschwindigkeit“ statt an der sich auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt. Ziel der Aktion sei es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern, teilt das Präsidium am Freitag mit. Insbesondere am 21. April sollen im Rahmen eines „Speedmarathons“ deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden.

Die Kontrollwoche soll die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr in das öffentliche Bewusstsein rücken. Das europaweite Polizeinetzwerk ROADPOL koordiniert solche Schwerpunktkontrollen mit dem Ziel, die Zahl an Verkehrsunfällen und Verkehrstoten zu senken. Allein im Präsidialbereich Rheinpfalz seien im vergangenen Jahr insgesamt 1.896 Verkehrsunfälle wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit registriert worden.