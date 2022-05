Achtjähriges Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Frankenthal. Ein achtjähriges Mädchen ist am Dienstag gegen 14.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Seidelstraße von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei wehrte sich das Kind und konnte fliehen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren gehandelt haben. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem hellgrauen Jogginganzug, einer grauen Basecap und einer OP-Maske.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.