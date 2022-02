Achtjähriger läuft auf Fahrbahn und prallt gegen Lastwagen - schwer verletzt

Dossenheim. Ein Achtjähriger ist am Mittwochnachmittag in Dossenheim von einem Lastwagen abgefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief der Junge auf einem Feldweg in Höhe eines Gehöfts unvermittelt hinter einer Mauer hervor auf die Fahrbahn. Der 46-jährige Fahrer leitete zwar sofort eine Gefahrenbremsung ein, es gelang ihm jedoch nicht, mit seinem Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu kommen, sodass der achtjährige in Höhe der Fahrertür gegen den Lastwagen prallte. ei dem Zusammenstoß zog sich der Junge schwere Verletzungen an beiden Füßen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1