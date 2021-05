Achtjähriger bei Unfall verletzt

Worms. Am Sonntagnachmittag ist ein Achtjähriger im Birkenweg in Worms von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind dabei leicht verletzt. Ein 27-jähriger Wormser sei mit seinem Wagen vom Radgrubenweg in Richtung Große Weide unterwegs gewesen, als der Junge plötzlich von links zwischen geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn rannte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 27-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte mit der linken Front des Wagens gegen das Kind. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

