Achtjährige bei Fahrt zur Schule aus Golf-Cart geschleudert und am Kopf verletzt

Waibstadt-Daisbach. Ein achtjähriges Mädchen ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Waibstadt-Daisbach am Kopf verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde das Kind mit einem Rettungswagen in die Heidelberger Kinderklinik gebracht.

Die Mutter des Kindes wollte ihre Tochter mit einem Golf-Cart zur Schule bringen, als sie in der Waldstraße, gegenüber des Evangelischen Kindergartens, gegen ein geparktes Auto stieß.

Das Kind, das auf dem Rücksitz saß, wurde aus dem Mobil herausgeschleudert und erlitt dabei noch nicht näher bekannte Kopfverletzungen.

Wie die ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben wurde die Fahrerin des Carts nach eigener Aussage von der Sonne geblendet und hatte das geparkte Fahrzeug übersehen. Das Kind hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, da im hinteren Teil des Fahrzeuges keine angebracht waren.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zusammen mehrere tausend Euro.