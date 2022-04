Acht Fahrzeuge aufgebrochen - Suche nach Tätern in der Region

Dossenheim. Die Serie von Autoaufbrüchen in der Region hält laut Polizei noch an. In der Nacht von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter insgesamt acht Fahrzeuge in Dossenheim auf und entwendeten Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme. Der Gesamtsachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Betroffen waren Fahrzeuge im Buchenweg, in der Ingeborg-Bachmann-Straße, der Sudetenstraße, der Konrad-Adenauer Straße, der Schwabenheimer Straße und der Sophie-Scholl-Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter weiter in der Region aktiv sind. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174 4444 abzugeben.