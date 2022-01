Absperrungen an Burgruine Neuscharfeneck entwendet - Polizei warnt vor Betreten

Landau. Die Burgruine Neuscharfeneck ist bereits seit Oktober 2019 für Besucher gesperrt - nun haben Unbekannte die Absperrungen und Vorhängeschlösser gestohlen, die zur Sicherung der Burg dienten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit vom 16. bis 23. Januar ereignet haben. Da sich die Täter vermutlich auch in den Kellerräumlichkeiten aufhielten, hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen. Die Burgruine Neuscharfeneck in der Nähe von Landau ist aktuell für Besucher gesperrt, da in vielen Bereichen Einsturzgefahr droht - besonders gefährlich ist es laut Polizei in den Kellerbereichen. Aus diesem Grund werde vor einem unbefugten Eindringen dringend gewarnt, hieß es weiter. Geplant ist, die Burgruine durch eine teilweise Sanierung bis 2024 für Besucher wieder zugänglich zu machen. Die Arbeiten dazu sollen im Frühjahr 2022 beginnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1