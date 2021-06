Abgerutschte Hänge und überschwemmter Tunnel: Viele Unwetter-Einsätze

Rhein-Neckar. Ein Unwetter mit Starkregen ist am Dienstagnachmittag über die Metropolregion gezogen. Im Rhein-Neckar Kreis waren deswegen nach Mitteilung des Landratsamtes etwa 60 Einsätze abzuarbeiten gewesen. Diese verteilten sich auf insgesamt 15 Kommunen. Bei den Einsätzen habe es sich zum Großteil um vollgelaufene Keller, überflutete Straßen sowie vereinzelt umgestürzte Bäume gehandelt. In der Gemeinde Sandhausen ist zudem der Strom ausgefallen.

Die Polizei berichtete auf Anfrage von umgestürzten Bäumen auf der Heidelberger Straße in Walldorf und der L598 bei Sandhausen. In St. Leon-Rot war die Unterführung der A5 auf der L546 überflutet. Im Stadtgebiet Heidelberg und weiteren Orten des Kreises seien mehrere Gullydecke angehoben worden. Zudem fielen in Heidelberg, Weinheim und Neckargemünd mehrere Ampelanlagen aus. Des Weiteren war die Pestalozzistraße in Weinheim überflutet. Es seien jedoch keine größeren Schäden entstanden. Verletzt wurde aufgrund der Einsätze niemand.

Einsatzkräfte in Bad Dürkheim besonders gefordert

Besonders betroffen vom Unwetter war der Landkreis Bad-Dürkheim in der Pfalz. Im Stadtgebiet und mehreren Verbandsgemeinden wurden nach Angaben der Polizei Straßen überschwemmt. Zudem liefen einige Keller mit Wasser voll. Verkehrsbehinderungen entstanden durch heruntergerutschte Hänge im Bereich der B 271 bei Bad Dürkheim und der K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim.

Witterungsbedingt ereigneten sich darüber hinaus zwei Verkehrsunfälle. So war wegen des Hangrutsches an der B271 eine 41 Jahre alte Autofahrerin gegen 15.45 Uhr dazu gezwungen, ihr Fahrzeug stark abzubremsen. Daraufhin fuhr ihr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin auf. Beide Beteiligten überstanden den Unfall unverletzt. Der Schaden wurde auf eine Höhe von rund 3.500 Euro geschätzt.

Weniger glimpflich war ein Unfall ausgegangen, der sich nur wenige Minuten zuvor auf der L455 zwischen Ungstein und Freinsheim ereignete. Eine Frau verlor gegen 15.40 Uhr aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es schleuderte von der Fahrbahn und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Mit einem Schleudertrauma wurde die 37-jährige Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Im Bahnverkehr sorgten technische Störungen an den Schranken der Bahnübergänge auf der B37 in Bad Dürkheim und der L527 bei Friedelsheim für Beeinträchtigungen.

Im Nordosten der Pfalz seien laut Polizei unter anderem in Laumersheim nahe Grünstadt zahlreiche Notrufe wegen vollgelaufener Keller eingegangen. Im benachbarten Obersülzen hätten die Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt werden müssen, da die Ortschaft zum Teil überflutet wurde und das Wasser aus der Kanalisation herausgesprudelt sei.

Taxifahrer muss Wagen im Tunnel lassen

Wegen einer Überschwemmung aufgrund des Starkregens war der Gautunnel in Worms nicht befahrbar. Nach Angaben der Polizei hatte ein Taxifahrer sein Fahrzeug im Tunnel stehen lassen müssen. Auch in anderen Teilen der Stadt habe die Wetterlage für überflutete Straßen gesorgt. So sei die Binger Straße überschwemmt gewesen. Die Wassermassen sollen dabei Gullydeckel aus der Verankerung gerissen haben. Wegen der Überflutungen der Fahrbahnen entstanden Verkehrsbehinderungen.

Der Starkregen ging auch über der Bergstraße nieder. Innerhalb kurzer Zeit häuften sich die Einsatzmeldungen der Leitstelle Bergstraße. Betroffen waren demnach neben der Robert-Bosch-Straße in Bensheim und der A 5 bei Bensheim vor allem das Ried mit Lampertheim, Bürstadt und Biblis sowie Birkenau im Odenwald.

Unwetter legt Bahnverkehr in Teilen Süddeutschlands lahm

Unwetter haben auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg am Dienstagabend lahmgelegt. Betroffen waren demnach Verbindungen zwischen Stuttgart und München, Stuttgart und Nürnberg, zwischen Erfurt, Nürnberg und München, zwischen Fulda und München sowie zwischen Frankfurt (Main) und Passau. Die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von und nach Amsterdam, Brüssel, Innsbruck und Wien fielen aus, wie die Bahn weiter mitteilte.

Schon im Laufe des Tages hatten Fernzüge zeitweise wegen der Unwetterschäden nicht am Hauptbahnhof in Stuttgart gehalten. Auf mehreren Strecken blieb der Regionalverkehr nach Stuttgart stehen. (mit dpa/hol/mik)