Ludwigshafen. Am Montag werden die Gasturbinen im Kraftwerk Süd der BASF SE in und außer Betrieb genommen. Wie der Chemiekonzern in einer Pressemeldung informierte, kann es daher in den Abendstunden zur kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1