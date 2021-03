Göcklingen. Ein abgängiger Patient aus der Klinik für forensische Psychiatrie des Pfalzklinikums in Klingenmünster ist a, Mittwochmittag in Göcklingen verstorben. Der 26-Jährige sei nach Polizeiangaben in einen Weiger gesprungen. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Ein weiterer entwichener Patient wurde bei der Verfolgung durch die Polizeibeamten festgenommen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nahm die Ermittlungen auf.

