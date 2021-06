Abendakademie bietet Programm zum internationalen Yoga-Tag

Mannheim. Am internationalen Yoga-Tag am 21. Juni bietet die Abendakademie von 12.15 bis 18 Uhr ein reichhaltiges Programm zum Thema Yoga. Um 12.15 Uhr beziehungsweise 13 Uhr starten es zwei Kurse, bei denen man online Energie und Kraft für den Nachmittag tanken kann. Von 15.15 Uhr bis 18 Uhr gibt es Kurse zu unterschiedlichen Yoga-Stilen online oder in Präsenz. Um 18.30 Uhr folgt eine Diskussion zur Beliebtheit von Yoga. Die Teilnahme ist frei, sie kann live auf dem YouTube-Kanal der Abendakademie oder im Saal in U 1 mitverfolgt werden. Bei Teilnahme im Saal ist eine vorherige Anmeldung unter Kursnummer X240001 erforderlich. Die Gebühr für die Teilnahme an allen Kursen kostet acht Euro. Anmeldung unter Tel. 0621/1076-150 und abendakademie-mannheim.de.

