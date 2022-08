Ab Montag Kontrollen

Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich von Montag, 8. August, bis Sonntag, 14. August, an der europaweiten Kontrollwoche. Dabei geht es vor allem um die Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit, kündigt die Polizei an. „Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen“, heißt es in einer Pressemeldung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn die Zahlen aller tödlichen Verkehrsunfälle seit einigen Jahren rückläufig sind, sieht die Polizei Handlungsbedarf – denn nicht angepasste Geschwindigkeit sei nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Im zurückliegenden Jahr kam es infolge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu 1791 Verkehrsunfällen. Dabei wurden bei 451 Unfällen auch Personen verletzt. 19 Menschen wurden bei Unfällen getötet. vs