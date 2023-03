Mannheimer Morgen Plus-Artikel Metropolregion Ab Mitte Mai gibt es ackerfrische Frühkartoffeln

In der Pfalz und in Rheinhessen hat die Aussaat der ersten „Pfälzer Grumbeere“ begonnen. Die Anbaumenge ist so groß wie im Vorjahr: Etwa 4000 Hektar. Rund 1200 Hektar vorgekeimte Grumbeere werden geschützt unter Folie angebaut