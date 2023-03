Ab 1. März Rauchverbot in Wäldern in Baden-Württemberg

Südwest. Ein Rauchverbot gibt es nun in ganz Baden-Württemberg für alle Waldbesucher ab Anfang März. Wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mitteilte, soll die Gefahr von Waldbränden gemindert werden.

Waldbesucher unterschätzen die Gefahr, die im Frühjahr von trockenen Blättern und Ästen ausgehe. Weggeworfene Zigaretten reichen aus, um Waldbrände zu verursachen. Dabei sind diese eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr, da sich Waldbrände schneller ausbreiten. „Die Folgen können dramatisch sein. Neben dem Verlust der Flora seien Brände für die im Wald lebenden Insekten, Vögel und Wildtiere gefährlich – flüchtende Tiere haben extremen Stress“, erklärte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk.

Schadenersatz für Verursacher

„Sich an das Rauchverbot zu halten, ist angewandter Waldschutz. Wer sich nicht an das Rauchverbot hält und dadurch einen Brand auslöst, muss mit sehr hohen Schadenersatzforderungen rechnen.“, so MdL Hauk.