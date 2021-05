Friedrichsfeld. Die A656 ist in der Zeit von 22. Mai 21:00 bis 23. Mai 06:00 Uhr in Fahrbahnrichtung Mannheim in Höhe Friedrichsfeld gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, erfolgt die Umleitung über die B535. Der Grund für die vollständige Sperrung sind Baumaßnahmen.

