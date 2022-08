A650 in Richtung Bad Dürkheim nachts voll gesperrt

Rhein-Neckar. Die A 650 wird in den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch in Richtung Bad Dürkheim voll gesperrt. Der Grund: Für die nächste Phase der Fahrbahnsanierung muss der Verkehr auf die Gegenfahrbahn Richtung Ludwigshafen umgelegt werden, wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt. Die nächtliche Vollsperrung gilt jeweils von 19 bis 6 Uhr. Anschließend steht auf der Fahrbahn nach Ludwigshafen ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. An der Anschlussstelle Maxdorf (Nord) wird ab Dienstag, 2. August, die Auf- und Abfahrt der Fahrbahn nach Bad Dürkheim gesperrt.

Die Umleitungen während der Verkehrsumlegung erfolgen über die U 88 (Richtung Bad Dürkheim) und die U 77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert. Laut Autobahn GmbH führt die U 88 auf der A 61 bis zum Kreuz Mutterstadt, dann weiter auf die A 65 bis zur Anschlussstelle Deidesheim und von dort über die B 271 nach Bad Dürkheim. Die U 77 führt in entgegengesetzter Richtung bei Bad Dürkheim auf die B 271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim, dort weiter auf die A 65 bis zum Kreuz Mutterstadt und schließlich über die A 61 bis zum Kreuz Ludwigshafen. Auch für die gesperrte Anschlussstelle Maxdorf sind Umleitungen ausgeschildert.

Die nun anstehende Sanierung soll bis Anfang September dauern, anschließend wird der Verkehr auf die fertige Fahrbahn umgelegt. Dann ist die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen dran. Ende Oktober soll alles fertig sein