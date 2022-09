A61 zwischen Hockenheim und Speyer voraussichtlich noch bis 14 Uhr gesperrt

Speyer. Die Fahrbahn der A 61 zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer ist nach einem Unfall am Freitag voraussichtlich bis Montag, 14 Uhr gesperrt. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen auf "MM"-Anfrage mit. Über Schäden an der Brückenverankerung ist nichts bekannt.

Der Grund sind massive Beschädigungen an der Fahrbahn nach einem Unfall am Freitagmorgen. Direkt an der Auffahrt zur Rheinbrücke war gegen 6.30 Uhr ein Silolastzug verunglückt. Er prallte nicht nur gegen die Verankerung des ersten Spannseils der Brücke, sondern brannte auch lichterloh. Die hohe Hitzeentwicklung ließ den Fahrbahnbelag regelrecht schmelzen, wie die Autobahn GmbH berichtete. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.