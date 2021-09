Speyer/ Hockenheim. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ist die A 61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim derzeit in Richtung Hockenheim gesperrt. Nach Polizeiangaben sollen mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Lkw, an dem Unfall beteiligt sein. Der Verkehr wird über einen Parkplatz an der Unfallstelle umgeleitet.

