A61 nach Unfall mit vier Lkw einige Stunden gesperrt - drei Verletzte

Schifferstadt/Ruchheim. Bei einem Serienunfall auf der Autobahn 61 haben sich am Mittwoch vier Lastwagen ineinander verkeilt. Drei der Lastwagenfahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Strecke wurde bei Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) in Richtung Norden für knapp drei Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu einem gut fünf Kilometer langen Stau, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte.

Laut Polizei hatte einer der Lastwagen bei stockendem Verkehr zwei andere Sattelschlepper gerammt. Dabei wurde einer davon auf einen weiteren Laster schoben. Der 31 Jahre alte Unfallverursacher wurde den Angaben zufolge in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 30 000 Euro.