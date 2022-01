A6 in Höhe Grünstadt wegen umgekipptem Lkw voll gesperrt

Grünstadt. Nach einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Lkw ist die A6 in Höhe Grünstadt in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei soll sich der Unfall gegen 4.30 Uhr ereignet haben. Der Fahrer des Lkw hat sich dabei leicht verletzt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchheim abgeleitet. Für die Bergung des Sattelzugs wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim laut Polizei auch noch für die nächsten Stunden gesperrt bleiben müssen. Gegen 6.30 Uhr staute sich der Verkehr laut SWR-Staumelder bereits auf einer Länge von vier Kilometern.

Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.