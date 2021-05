A6: Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg für sechs Tage gesperrt

Rhein-Neckar. Wegen der Anpassung der neuen Fahrbahn und Sanierung der Lkw-Spur ist die A 6-Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Nürnberg von Dienstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, voll gesperrt. Das teilt die Autobahn-Betreiber-Gesellschaft ViA6-West auf ihrer Homepage mit. Die Sperrung betrifft sowohl die Auf- wie auch die Abfahrt zur A 6. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen Sinsheim oder das Autobahnkreuz Walldorf zu nutzen. Die Umleitungsstrecken in Richtung Sinsheim und in Richtung Mannheim sind ausgeschildert.

