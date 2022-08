A6-Anschlussstelle Sinsheim wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Sinsheim. Wegen einer Sanierung des Hauptfahrstreifens im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim (33a) müssen die A6-Ausfahrt sowie die Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg jeweils voll gesperrt werden. Wie die Projektgesellschaft ViA6West mitteilte, beginnt die Sperrung am Samstag, 20. August, 22 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Sonntag, 21. August,16 Uhr. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes ist zudem für die gesamte Bauzeit eine Reduzierung der vorhandenen drei Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg im Bereich der Anschlussstelle auf einen Fahrstreifen erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtziel Richtung Sinsheim/Mosbach/Neckargemünd/Eberbach von Mannheim kommend werden gebeten, die Umleitung U66a über die Ausfahrt Sinsheim-Süd (33 b) zu nutzen.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtziel Richtung Nürnberg von Sinsheim/B292/B39 und Dühren/B292//B39 kommend werden gebeten, ebenfalls die Anschlussstelle Sinsheim-Süd (33 b) über die Umleitung U61 zu nutzen. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.