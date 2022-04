A6-Anschlussstelle Sinsheim wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Sinsheim. Für den Rückbau der provisorischen Fahrbahn sowie Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Sinsheim (33a) müssen nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West die A6-Ausfahrt (von Mannheim kommend) sowie die Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg jeweils voll gesperrt werden. Dies teilte das Unternehmen ViA6West GmbH & Co. KG mit.



Die Sperrung beginnt am Montag, 02. Mai, 7 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 13. Mai, 17 Uhr.



Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Richtung Sinsheim/Mosbach/Neckargemünd/Eberbach von Mannheim kommend werden gebeten, die Ausfahrt Sinsheim-Süd (33 b) zu nutzen.



Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Richtung Nürnberg von Sinsheim/B292/B39 und Dühren/B292//B39 kommend werden gebeten, die Anschlussstelle Sinsheim-Süd (33 b) über die Umleitung U61 zu nutzen. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.



Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren