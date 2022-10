Walldorf. Auf der Autobahn 6 hat sich am Donnerstagabend in Höhe des Walldorfer Kreuzes ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim derzeit aufgrund eines Rettungshubschrauber-Einsatzes voll gesperrt. Gegen 18 Uhr hatte sich ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Zum Unfallhergang liegen noch keine Infos vor.

