A5 nach Unfall bei Hemsbach voll gesperrt

Hemsbach. Nach einem Unfall ist die A 5 zwischen Hemsbach und dem Kreuz Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ersten Angaben zufolge waren vier Fahrzeug am Unfall beteiligt. Es ist unklar, wie viele Personen bei dem Unfall verletzt worden sind. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

