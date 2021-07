A5: Lastwagen fährt auf Pannen-Laster auf - ein Verletzter

Kronau. Bei einem Unfall mit Beteiligung von zwei Lastwagen auf der A5 bei Kronau ist am Donnerstagabend eine Person verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, fuhr ein DAF-Lastwagen gegen 20 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt auf einen Pannen-Lkw der Marke Scania auf, der sich auf dem Standstreifen befand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Schwerer Lkw-Auffahrunfall auf A5 bei Kronau 5 Bilder Mehr erfahren

Der DAF-Sattelzug wurde durch den Aufprall nach links geschoben und kollidierte dort mit der Betonbegrenzung. Der Unfallverursacher wurde hierbei eingeklemmt, aber nach bisherigem Kenntnisstand nur leicht verletzt, meldete die Polizei in der Nacht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die beiden beschädigten Sattelzüge waren alle Fahrstreifen der A5 blockiert. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Verkehr wurde daher an der Anschlussstelle Kronau umgeleitet.