A 656: Sperrung der Fahrtrichtung Mannheim am Wochenende

Mannheim/Heidelberg. Die Fahrbahn der A 656 wird am Wochenende in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt, bevor sie danach endgültig freigegeben wird. Die Sperrung des Autobahnabschnitts erfolgt von Freitag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 4 Uhr. Das hat die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In Fahrtrichtung Heidelberg bleibt ein Fahrstreifen zu der Zeit erhalten.

Auf der A 656 östlich des Bahnhofs Neu-Edingen/Friedrichsfeld ist demnach der Einbau des Asphalts auf der Fahrbahn nach Heidelberg abgeschlossen. Bevor diese wieder freigegeben werden kann, muss aber nun die derzeitige Verkehrsführung umgebaut werden.

Autofahrer, die von Darmstadt oder von Karlsruhe kommend (auf der A 5) mit Fahrtziel Mannheim unterwegs sind, folgen der ausgeschilderten Umleitung bis zur Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen, fahren dort auf die B 535 und an der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl weiter auf die A 6 bis zum Autobahnkreuz Mannheim. Wer von Heidelberg kommend auf der B 37 unterwegs ist, fährt am Kreuz Heidelberg auf die A 5 in Richtung Karlsruhe auf und folgt dann weiter der genannten Umleitung über die B 535 und die A 6.

