A 656: Fahrbahn Richtung Mannheim am Wochenende gesperrt

Rhein-Neckar. Die Bauarbeiten auf der A 656 gehen an diesem Wochenende in die voraussichtlich letzte Bauphase. Hierfür wird vom 17. Juni, 22 Uhr, bis zum 20. Juni, 4 Uhr, die Fahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt, damit die Umleitung des Verkehrs eingerichtet werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH. Bin Ende Juli soll die Maßnahme vollendet werden – nun steht nur noch der Einbau des offenporigen Asphalts im Fahrtrichtung Heidelberg an.

Die Umleitungen werden wie folgt beschrieben: „Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Heidelberg oder Darmstadt auf der A 5 kommend mit Fahrtziel Mannheim unterwegs sind, nutzen während der Sperrung die Umleitung über die A 5 bis zur Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen, dann weiter über die B 535 bis zur Anschlussstelle Schwetzingen-Nord/Brühl und dort auf die A 6 bis zum Kreuz Mannheim. Wer aus Richtung Karlsruhe kommend auf der A 5 mit Fahrtziel Mannheim unterwegs ist, fährt an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen ab und folgt der ausgeschilderten Umleitung.“