A 6 bei Ketsch: Mann nach Auffahrunfall schwer verletzt

Ketsch. Auf der A 6 ist es am Donnerstagabend bei Ketsch zu einem Auffahrunfall bekommen, bei dem ein Beteiligter schwere Verletzungen erlitten hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-jähriger Mann gegen 23.30 Uhr mit einem Opel-Kleintransporter in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/hockenheim und Mannheim/Schwetzingen fuhr auf das Heck eines vorausfahrenden Ford auf. Grund dafür, so die Polizei, waren vermutlich Unachtsamkeit und fehlender Sicherheitsabstand.

Der Ford schleuderte nach rechts und kam in einem Acker zum Stehen. Der 21-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro. Während Unfallaufnahme und Reinigung war die Fahrbahn in Richtung Mannheim bis etwa 1.20 Uhr gesperrt.