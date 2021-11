A 5 nach Wildunfall Richtung Darmstadt kurzzeitig gesperrt

A 5/ Dossenheim. Die A 5 ist nach einem Wildunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Fahrtrichtung Darmstadt kurzzeitig voll gesperrt worden. Ein Autofahrer kollidierte, nach Polizeiangaben, mit einer Rotte Wildschweine, die kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg unvermittelt die Fahrbahn überquerten. Der 36-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit drei Tieren nicht mehr verhindern. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an dem Auto entstand jedoch ein Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Die drei Wildschweine wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie vor Ort starben. Die A 5 war nach dem Unfall wieder frei befahrbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1