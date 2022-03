99-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern in Worms

Worms. Opfer von Trickbetrügern ist am Montag ein 99-Jähriger in Worms geworden. Nach Angaben der Polizei betraten gegen 14 Uhr drei unbekannte Männer die Wohnung des Senioren mit dem Vorwand einen Wasseranschluss untersuchen zu müssen. Nach dem Betreten der Wohnung lenkte ein Verdächtiger die Haushaltshilfe des 99-Jährigen, der zudem im Rollstuhl sitzt, ab. Die zwei anderen Männer durchsuchten die Wohnung währenddessen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach etwa 15 Minuten verließen die drei Unbekannten, zu denen keine Personenbeschreibung vorliegt, die Wohnung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos

