Bürstadt. Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer auf der B 47 bei Bürstadt in Südhessen unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stoppten Zivilfahnder den 35-Jährigen. Er sei am Donnerstagnachmittag mit 198 Kilometern pro Stunde über einen Streckenabschnitt gerast, auf dem maximal 100 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Mann erwarten nun der Polizei zufolge unter anderem 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.