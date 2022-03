968 neue Covid-Fälle in Mannheim - Inzidenz sinkt leicht

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 968 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.955,3 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 1.992,1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittlerweile wurden insgesamt 73.972 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um eine weitere Person auf 454.

Sinkende Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 1.744,7 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 1.823,7. Vom Gesundheitsamt wurden 1188 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 117.304 Fälle im Kreis gibt. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl an Todesfällen liegt insgesamt bei 606.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 306 weitere Corona-Fälle (insgesamt 29.526 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 1.614,6. Am Vortag lag der Wert bei 1.659,9. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion nicht gestiegen, es sind weiterhin 90 Todesfälle.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) 958 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 73.761. Bislang gelten in Mannheim 62.137 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 11.171 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Daher steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 453.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten steigt

Die zunehmenden Fälle von Coronakranken bekommen auch die Kliniken wieder mehr zu spüren. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten und auch die der Infizierten in den baden-württembergischen Krankenhäusern stieg nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Freitag im Vergleich zu den Vortagen deutlicher (Stand: 16.00 Uhr).

Erstmals seit Ende Februar wurden wieder mindestens 261 Menschen auf den Intensivstationen behandelt, das sind 10 mehr als am Donnerstag und 14 mehr als vor einer Woche. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 8,1 (plus 0,2). Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Vor einer Woche hatte sie noch bei 6,8 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg bis zum Freitag auf 1932,8 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche gestiegen, das sind 5,7 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1790,6 gelegen. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Stuttgarter Behörde 39 102 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2 676 082. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 773 Menschen gestorben. Seit dem Vortag starben 15 weitere Menschen.