„Wozu gibt es die Kirche?“ – diese Frage hat der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt. Anlass für das Pontifikalamt war der 960. Jahrestag der Domweihe. Zahlreiche Menschen waren zu dem Gottesdienst gekommen, so dass die Plätze im Mittelschiff nicht ausreichten.

Die salischen Kaiser, die Erbauer des Doms, hätten sich vor 1000 Jahren

