94-jähriger Fußgänger wird von Auto erfasst und erleidet Kopfverletzungen

Leimen. Ein 94 Jahre alter Fußgänger ist in Leimen von einem Auto erfasst worden und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 37-jährige Fahrer des Autos bei jetzigem Kenntnisstand den Senior am Freitagnachmittag beim Rückwärtsfahren in der Straße "Am Mühlweg" übersehen. Mit Kopfverletzungen wurde der 94-Jährige per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Auto entstand kein Schaden.

Zeugen des Unfalls melden sich unter den Telefonnummern 0621/174-4111 oder 06224/1749-0 bei der Polizei.