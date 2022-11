Bad Dürkheim. In Bad Dürkheim ist ein 93-Jähriger am Dienstag ohne einen Führerschein unterwegs gewesen. Wie Polizei mitteilte, hatte der Rentner gegen 11.15 Uhr in der Weinstraße Nord einen Poller beschädigt. Nachdem sich dieser den Schaden angeschaut hatte, entfernte sich der 94-Jährige vom Unfallort. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Zu Hause konnte der Rentner angetroffen werden. Dieser zeigte sich geständig. Der Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.

