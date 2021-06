Germersheim. Ein 92-jähriger Radfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitagvormittag gegen 10:40 Uhr von einem Radweg auf die Josef-Probst-Straße in Germersheim. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich an Hand und am Ellenbogen.

