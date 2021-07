91-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oftersheim. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Oftersheim ist ein 91-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Eichendorffstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Max-Planck-Straße die Vorfahrt einer 85-jährigen Autofahrerin, sodass es zur Kollision kam. Der 91-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Informationen über seinen derzeitigen Gesundheitszustand liegen nicht vor.

