91-Jährige wird Opfer von Taschendieben

Frankenthal. Eine 91-Jährige ist am Freitagnachmittag in der Frankenthaler Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Polizei bemerkte sie, nachdem sie über die Bahnhofstraße zum Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gelaufen war, das Unbekannte ihren Geldbeutel, welchen sie samt Handtasche in ihrem Rolltrolley verstaut hatte, entwendet hatten. Unmittelbar nachdem die rüstige Dame auf der Polizeidienststelle Anzeige erstattet hatte, fand sie ihren Geldbeutel selbst, in einem Müllbehälter in der Speyererstraße wieder. Hierbei musste sie allerdings feststellen, dass 60 Euro Bargeld entwendet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1