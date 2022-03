9000 Plätze zusätzlich

Rhein-Neckar. Das Land Baden-Württemberg und die DB Regio AG als Betreiberin der S-Bahn Rhein-Neckar haben gute Nachrichten für die Fahrgäste: Insbesondere am Wochenende werden künftig zusätzliche Sitzplätze bereitgestellt. Wie das Ministerium für Verkehr mitteilt, fahren von Samstag, 5. März, an alle S-Bahnen der Linie S3 mit zwei gekuppelten Fahrzeugen statt bisher mit einem Fahrzeug. Dann stehen pro Zug doppelt so viele Sitzplätze wie bisher, nämlich 420, zur Verfügung. Das gilt für alle Verbindungen am Wochenende im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr. An Samstagen wird ab 7.30 Uhr mit der doppelten Kapazität gefahren. Planmäßig werden die S-Bahnen, die aus Germersheim kommen, am Hauptbahnhof Mannheim verlängert, indem eine zweite Zugeinheit angekuppelt wird. In der Gegenrichtung wird am Hauptbahnhof Mannheim entsprechend eine Einheit abgehängt. Fahrgäste werden gebeten, in Mannheim auch in den Triebwagen einzusteigen, der erst nach Ankunft des ersten Zugteils aus Germersheim angekuppelt wird.

Auf der Linie S4 werden im Abendverkehr am Samstag ebenfalls mehr Kapazitäten angeboten. Die S4-Verbindungen um 18.59 und 19.59 Uhr ab Mannheim Hbf über Heidelberg Hbf nach Bruchsal verkehren künftig mit doppelter Sitzplatzanzahl. Von Bruchsal zurück gilt dies für die Züge der S4 um 20.14 Uhr sowie um 21.13 Uhr.

Zusätzlich wird montags bis freitags die Platzkapazität in zwei Zügen des Berufsverkehrs verdoppelt: S 3 um 4.57 Uhr ab Mannheim Hbf via Heidelberg Hbf nach Karlsruhe Hbf sowie S3 um 18.53 Uhr ab Karlsruhe Hbf via Heidelberg Hbf nach Mannheim Hbf.