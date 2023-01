9000 Euro Sachschaden: 19-Jähriger hat sich bei Kindenheim mit Auto überschlagen

Kindenheim. Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen zwischen Quirnheim und Kindenheim mit seinem Auto überschlagen. Polizeiangaben zufolge ist der junge Mann gegen 09:10 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der K 26 unterwegs gewesen. Das Auto geriet ins schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld auf der Fahrzeugseite liegen. Der junge Fahrer, der sich alleine im Auto befunden hatte, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 9000 Euro. Die K 26 war in beiden Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt.

