Speyer. Bei einer Impfaktion gegen das Coronavirus sind in Speyer am Sonntagvormittag sind in rund eineinhalb Stunden etwa 900 Impfdosen verabreicht worden. Darüber informierte Die Stadtverwaltung. Insgesamt standen bei der Drive-Through-Impfung an einem Superamrkt in der Auestraße 1.500 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca zur Verfügung. Somit reiche der noch zur Verfügung stehende Impstoff für rund 300 Autos, hieß seitens der Organisatoren. Die Aktion geht noch bis 16 Uhr und hatte um 9 Uhr begonnen.

Wegen einer Impfaktion war in der Stadt ein hohes Verkehrsaufkommen entstanden. Dadurch bildete sich nach Angaben der Polizei ein erheblicher Rückstau im Bereich Auestraße, Wormser Landstraße und angrenzenden Straßen. Mit weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen sei zu rechnen. Auf Twitter wurden die nicht im Stadtgebiet befindlichen Impfinteressenten von der Polizei gebeten, die Anfahrt abzubrechen.

#Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund #Impfaktion in der Auestraße in #Speyer am 16.05.2021.

Die nicht im Stadtgebiet Speyer befindlichen #Impfinteressenten werden gebeten die Anfahrt abzubrechen und Auf- und Abfahrten freizuhalten. Siehe hierzu auch: https://t.co/GPTe0s7euT (*mc) — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) May 16, 2021

Einsatzkräfte von Stadt und Polizei seien vor Ort, um die Situation zu lösen, hieß es seitens eines Polizeisprechers weiter. Bei der Impfaktion war jeder Impfwillige war ohne Anmeldung und Termin eingeladen, sich auf diesem Wege vor dem Coronavirus schützen zu lassen.

