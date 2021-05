90 Tierschützer demonstrieren friedlich für Schließung von Schlachthöfen

Heidelberg. Eine Demonstration von Tierschützern am Samstagmittag ist ohne Auffälligkeiten abgehalten worden. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich in Heidelberg etwa 90 Teilnehmer, um für die Schließung aller Schlachthäuser zu demonstrieren. Im Vorfeld wurde die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Regeln auf 150 Personen begrenzt. Die Demonstration in Heidelberg war der Auftakt zu einer bundesweiten Kampagne. Bis September sind jedes Wochenende in einer anderen Stadt Kundgebungen geplant. Die Veranstalter von der Organisation Animal Rights Watch fordern das Aus für jegliche Nutztierhaltung und die Schließung aller Schlachthöfe und Mastbetriebe.

AdUnit urban-intext1