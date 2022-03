Maikammer. Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Maikammer bei einem Zusammenstoß einen neun-jährigen Fahrradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer den Jungen beim Einfahren in der Bahnhofsstraße übersehen. Der Junge stürzte und verletzte sich an der Stirn sowie an der Hand.

