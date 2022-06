Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erwartet Mitte Juli die ersten belastbaren Zahlen zum 9-Euro-Ticket in der Region. Allerdings bestätigen erste Trendmeldungen der Verkehrsträger, dass seit Anfang Juni mehr Menschen in Bussen und Bahnen der Region unterwegs sind. So nutzen werktags mehr Fahrgäste die Regionalzüge als in Vor-Corona-Zeiten, wie DB-Regio-Mitte-Chef Maik Dreser bestätigte.

