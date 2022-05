9-Euro-Ticket: So geht es

Mannheim/Rhein-Neckar. Am Freitag hat der Bundesrat den Weg für das 9-Euro-Ticket frei gemacht. Ab sofort ist es auch bei auch in der Region erhältlich. Diese Redaktion hat getestet, ob es schon funktioniert.

Ab Juni können Fahrgäste in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar für einen Betrag von neun Euro alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs nutzen. Auch für die Monate Juli und August ist das Ticket für denselben Preis erhältlich.

Tickets gibt es jetzt auch an den RNV-Automaten. © Uwe Anspach/dpa

Das Ticket ist ab sofort in der eTarif-App, in der rnv/VRN-Handy-Ticket-App und dem Onlineshop erhältlich. Im Test in der Redaktion musste zunächst ein Update auf die neueste Version geladen werden. Danach müssen neue Nutzerinnen und Nutzer noch ein Zahlungsmittel hinterlegen (SEPA oder Kreditkarte).

Wie die rnv auf ihrer Website informiert, kann es aufgrund der aktuell großen Nachfrage zu Verzögerungen kommen.

Ab Samstag, 21. Mai, kann das 9-Euro-Ticket auch an den Ticketautomaten erworben werden. Ab Montag, 23. Mai, ist das Ticket in den Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie in allen Verkaufsstellen verfügbar.

Inhaberinnen und Inhaber eines Jahreskartenabonnements, wie etwa des Rhein-Neckar-Tickets, einer Karte ab 60, eines MAXX- oder eines Job-Tickets bekommen in den Monaten Juni, Juli und August statt des regulären Preises jeweils nur 9 Euro abgerechnet.