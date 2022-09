88-Jähriger wird Opfer von Trickdiebstahl in Speyer

Speyer. Im Glauben eine Katze überfahren zu haben, ist ein Autofahrer am Montag in Speyer beklaut worden. Wie die Polizei berichtet, stieg ein 88 Jahre alter Mann gegen 14.20 Uhr in sein Auto in der Holzstraße, öffnete alle Fenster und platzierte seine Tasche auf dem Beifahrersitz. Bevor er losfahren wollte, rief ein Mann „Katzi, Katzi“ und deutete auf seinen Kofferraum. Besorgt stieg der 88-Jährige wieder aus, konnte jedoch keine Katze hinter seinem Fahrzeug erkennen. Als er wieder einstieg, bemerkte er, dass seine schwarze Fototasche gestohlen worden war. In der Stofftasche befand sich eine Nikon DF Kamera mit Objektiv, Bargeld, ein Ausweis, ein Führerschein und ein Schlüssel. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der tatverdächtige Mann wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll schwarzes Haar und einen schwarzen Schnurrbart gehabt haben und mit einer dunklen, vermutlich blauen, Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 zu melden.