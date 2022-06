88-Jähriger verwechselt Rückwärts- mit Vorwärtsgang – Unfall mit hohem Sachschaden

Weinheim. Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Weinheim einen Unfall mit einem hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 88-Jährige Autofahrer in der Bismarckstraße auf einem Kundenparkplatz eines Geldinstituts aus einer Parklücke. Dabei verwechselte er laut Polizei den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und unterschätzte offenbar seine Geschwindigkeit. Er schob folglich auf dem Parkplatz zwei weitere Fahrzeuge aufeinander. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden von insgesamt über 36 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1