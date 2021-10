88-Jährige bei Wohnungsbrand in Wiesenbach verletzt

Wiesenbach. Bei einem Wohnungsbrand in Wiesenbach ist am Montagabend eine Bewohnerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 88-Jährige mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer des Feuerwehr- und Rettungseinsatzes war die Hauptstraße im Bereich der Brandörtlichkeit von 18.45 Uhr bis 20.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

