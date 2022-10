Schwetzingen. Ein Fußgänger in Schwetzingen ist am Donnerstagabend von einem Autofahrer erfasst und dabei schwer verletzt worden. Beim Abbiegen von der Grenzhöfer Straße in die Karlstraße übersah der 42-Jährige den 87 Jahre alten Fußgänger, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Senior in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

